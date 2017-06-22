Художницу Ненашеву отпустили из психиатрической клиники

Художницу-акционистку Катрин Ненашеву, задержанную сегодня днем на Красной площади, отпустили из психиатрической больницы, куда она была доставлена на медицинское освидетельствование. Об этом сама Ненашева рассказала "Новой газете".

По словам художницы, в рапорте полицейских было написано, что она находилась в виртуальной реальности в общественном месте, что делать запрещено. Врач-психиатр, который проводил освидетельствование, сказал полицейским, что не видит причин для госпитализации Ненашевой, после чего ее освободили.

Ненашева была задержана возле кремлевской стены во время проведения акции "Между здесь и там". Художница ходила в очках виртуальной реальности, которые демонстрировали фотографии жизни пациентов психоневрологических интернатов.

