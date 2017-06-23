Кривая президента

«За нас с вами и «хрен» с ними»! Популярный тост из позднесоветского фольклора оказался полезным и в годы путинского застоя. Нехитрая формула - своего рода девиз нынешнего кремлевского долгожителя. «Мы с вами» в путинской интерпретации - это он сам со всеми прочими ротенбергами, сечиными, чемизовыми, шойгу, бортниковыми, золотовыми, вайно, кириенками и более удаленными от тела вождя прихлебателями. «Они» (те, кто с «хреном») - более сложная конструкция. Тут и «проклятые америкосы», и «англичанки с макронами». И «укры с порошенками». И местные «иноагенты» с навальными – хотя называть это имя президентский язык не поворачивается, слишком уж нахален, молод и полон сил на фоне заботоксованного, изрядно потрепанного дедушки. И даже вполне лояльные россияне из числа 80 процентов, для него тоже «они» - постоянно о чем-то просят. Хотя, как заметил Путин в интервью НТВ сразу после «прямой линии» - не то в недоумении, не то,просто ошалев от кошмаров, на фоне которых выступало большинство просителей, «а ведь огромное количество людей все-таки живут, и у них что-то получается…»

Вскоре после мартовских помолодевших протестов из президентской администрации просочилось: пора менять повестку - сместить в федеральном «ящике» акцент с внешней политики на внутренние проблемы, более близкие и сердцам, и телам россиян, о которых телевизор, по выражению источника утечки, «не умеет говорить интересно». А может и главных пропагандистов отправить на покой - надоели.

Но интересное, как оказалось, интересному рознь. Московский мэр вот подоспел с «реновацией». И тут же как у классика - квартирный вопрос «испортил москвичей»: вышли на улицы против программы сноса пятиэтажек, которую многие сочли грабежом, лишающим права собственности – не показывать же, в самом деле, по телевизору такие «интересности». О том, что с «новой повесткой» что-то пошло не так, стало ясно уже по комментариям Соловьева-Киселева. Первый взялся за протестующую молодежь, обозвав ее «двумя процентами дерьма». Второй словно заезженная пластинка распинался о «майданутых», топорно микшируя кадры с Тверской-2017 и Киевского Майдана-2013.

Достаточно совмещения двух обстоятельств: путинского желания наконец расслабиться, а заодно красиво «прокатить» кумира молодежи «выскочку Навального»

И вот уже председатель Государственной думы Вячеслав Володин, ярый нелюбитель обновлений, затягивает старую песню «про них», «на генетическом уровне» не любящих славян (видимо, по его логике, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия а теперь и Черногория потеряли «славянскость», вступив в НАТО или Евросоюз). А Совет Федерации создает Комиссию по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством, чтобы она «анализировала деятельность» иностранных государств в России и предлагала новые законы, направленные на борьбу с их «враждебной активностью» и «нагнетанием протестных настроений с помощью СМИ и НКО».

Тем временем, окончательно, похоже, слетевшее с катушек руководство российского Министерства обороны демонстрирует, что любит «погорячее», упорно провоцируя реальное столкновение с американцами в Сирии, и в Европе на границе со странами НАТО.

Кривоватость эксперимента со сменой повестки обнаружилась и в ходе «прямой линии» с президентом - стоило взглянуть на лицо Путина в моменты включений с мест в стиле «ужасы нашего городка». В связи с этим вспоминаю разговор двух молодых ребят, по виду студентов, с которыми мы бок о бок стояли на Тверской 12 июня:

- Сколько же лет можно там сидеть!

- Ну, если их менять каждые пять там или шесть, ничего бы и изменить не успели: только начнут - новые придут…

- А что, он за 17 лет многое изменил? – вроде достаточно было времени…

Неудивительно, что Путину легче отвечать на вопросы заискивающего перед «великим диктатором» американского режиссера, чем общаться с соотечественниками - даже с теми, кто тоже глядит, что называется, ему в рот. Не случайно единственный вопрос, неизменно остающийся без ответа – о его собственной повестке, участии в выборах 2018 года. И пусть для многочисленных экспертов здесь все ясно – интрига, мол, политтехнологов. Не думаю, что ясно для самого Путина, застрявшего между необходимостью остаться на посту (деваться-то ему вроде некуда) и желанием все-таки куда-то деться - поднять упомянутый тост, но уже исключительно за себя любимого.

На мой взгляд, осенью повестка может внезапно обновиться. Достаточно совмещения двух обстоятельств: путинского желания наконец расслабиться, а заодно красиво «прокатить» кумира молодежи «выскочку Навального», к которому он испытывает особую неприязнь; и стремления части его ориентированного на будущее окружения любой ценой и надолго остаться при делах. В итоге: вариант выдвижения вместо себя лояльного преемника. Причем для самого Путина (любителя, как он выразился, прямых линий) плюсы такого планирования по кривой прямиком в жизнь обеспеченного дедушки очевидны: сбивается волна уличных протестов, которые грозят захлестнуть его очередное президентство, не успеет оно начаться. А некоторые особо впечатлительные западные коллеги, возможно, даже заново полюбят «друга Владимира», разглядев в его добровольном уходе «признаки возвращения к демократии».

Станет ли это спасением для страны или отбросит ее назад? Скорее, второе. Ибо подобный сценарий без восстановления демократических институтов, точно также как Путин 4.0, рискует превратиться в повторение пройденного на рубеже тысячелетий с бесконечным воспроизведением новых Путиных. Жить и с этим можно. Но, перефразируя путинское «удивленное» изречение, вряд ли что-то получится.

Галина Сидорова - московский журналист

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