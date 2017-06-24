Не Бог, не царь, не супермен

Исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев опять "засветился" в новостных сводках. В сентябре ему предстоит пойти на выборы и отбросить, как змеиную кожу, надоевшую приставку "и. о.", а пока он сделал важное археологическое открытие. Буквально за полчаса. Стоило Валерию Васильевичу посетить площадку научно-просветительской экспедиции и взять в руки лопату, как он тотчас же выкопал окаменелого древнего моллюска. "Возраст останков – примерно 98 миллионов лет", – с тихой гордостью сообщает пресс-служба главы региона.

Что-то знакомое слышится в этой победной реляции. Ах да, 2011 год! Премьер-министр Владимир Путин, которому вскоре опять предстояло стать президентом России, погрузился с аквалангом на дно Таманского залива и вынырнул с двумя амфорами шестого века нашей эры. "Эврика!", всеобщее умиление, бурные и продолжительные аплодисменты. Потом, правда, выяснилось, что амфоры были найдены недели за две до путинского погружения и их специально положили на видное место – чтобы Путин их самолично поднял и предъявил публике как свои.

Надо полагать, примерно то же самое (за исключением возраста находки) случилось и в Саратовской области. Воображаю, какие страсти кипели в пиар-службе и. о. губернатора за несколько дней до сенсации: куда шефу лучше поехать и что ему желательно найти по прибытии. Амфоры, конечно, выглядели бы эффектнее, но вождю из провинции негоже нарушать субординацию и – говоря словами Булгакова – заноситься в гибельные выси. Поэтому остановились на окаменевшем моллюске. Хоть и невзрачненько, но со вкусом...

Подобные "сенсации" из жизни должностных лиц разного ранга время от времени попадают в новости, обычно в предвыборный период. И первая мысль (скорбная): они что, действительно такие идиоты? А вторая мысль (успокоительная): нет-нет, это они нас считают идиотами. Истина же, как всегда, посередине.

Жареный петух появляется вопреки прогнозам ВЦИОМ, оптимистическим выкладкам политологов и хору молитв во здравие

Думаете, почему российских начальников сегодня так раздражает человек с неупоминаемой фамилией "Навальный"? Вовсе не потому, что власти всерьез боятся, будто мирный "русский майдан" может сладить с закованной в глубоководные скафандры Росгвардией. И не потому, что "громкие" расследования Фонда борьбы с коррупцией могут привести хотя бы к каким-нибудь реальным уголовным делам против высокопоставленных чиновников. И не потому, что главный оппозиционер страны портит начальникам имидж в глазах Запада или посягает на их репутацию. Дело в другом.

Российские начальники искренне обижаются. Собственники дорогих зарубежных вилл, владельцы многомиллионных угодий, хозяева яхт, особняков и пентхаусов действительно считают, что критики режима к ним несправедливы. Они ведь на самом деле убеждены, что клопы, присосавшиеся к России, это кто-то другой, а они – полубоги или, на худой конец, былинные богатыри и супергерои из комиксов.

Армия нанятых пиарщиков так долго и так старательно тиражировала безудержно-льстивое вранье, что персонажи (и прежде всего, главный) уверовали в свою исключительность: они уже летают со стерхами, приручают тигров, духовно окормляют пингвинов, достают деньги из воздуха, дистанционно врачуют раны, превращают воду в квас и цепи рвут движением плеча. Приземленным умом этих духовных титанов не понять, пошлым налоговым аршином не измерить, а их особенная стать никак не помещается в рамки банальных статей УК РФ. С этим же феноменом связаны организация аншлаговых гастролей зарубежных костей, закон о посягательстве на права верующих, открытие кафедр теологии в технических вузах, регулярные восхождения гаранта Конституции на гору Афон, витиеватые рассуждения о сакральности власти и стремительное сращивание ФСБ с РПЦ. Подозреваю, что некоторые из нынешних бонз почитают себя бессмертными, а прочие надеются, что номенклатурное местечко в божественных чертогах им практически зарезервировано. Но...

Но знаете что? Реальность подставит им подножку.

Жареный петух – тоже вполне мистическое существо. Он появляется вопреки прогнозам ВЦИОМ, оптимистическим выкладкам политологов и хору молитв во здравие. У петушка тысячи имен, и никто не может предсказать, какое из них он выберет уже завтра. NASDAQ? Индекс ММВБ? Доу-Джонс? Чейн-Стокс? Одно неоспоримо: однажды он клюнет, прицельно и наверняка. И чем сильнее небожители увязают в грезах о собственной исключительности, тем неприятнее будет сюрприз.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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