Европейский Союз продлил на полгода санкции против России

​Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter, что лидеры стран ЕС согласились продлить на полгода санкции в отношении России, введенные в связи с конфликтом на Украине. Срок ныне действующих полугодовых санкций завершается 31 июля.

В руководстве ЕС считают, что Россия не предпринимает достаточных усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Минске в 2015 году в рамках переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Тогда же подобные ограничения были введены Соединёнными Штатами, Канадой и несколькими другими государствами.