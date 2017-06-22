Европейский Союз продлил на полгода санкции против России

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter, что лидеры стран ЕС согласились продлить на полгода санкции в отношении России, введенные в связи с конфликтом на Украине. Срок ныне действующих полугодовых санкций завершается 31 июля.
В руководстве ЕС считают, что Россия не предпринимает достаточных усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Минске в 2015 году в рамках переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии.
Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Тогда же подобные ограничения были введены Соединёнными Штатами, Канадой и несколькими другими государствами.
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