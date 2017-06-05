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Каков предел устойчивости России?

Кризис, санкции, коррупция. Что угрожает режиму? В 19:05 обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов и Андрей Нечаев

Кризис, санкции, коррупция, некомпетентность правительства. Что может обрушить режим Путина?

Доклад Института будущего "Пределы устойчивости России?" и последние инициативы правительства РФ обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов (соавтор доклада) и Андрей Нечаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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