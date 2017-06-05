Каков предел устойчивости России?

Кризис, санкции, коррупция. Что угрожает режиму? В 19:05 обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов и Андрей Нечаев
Кризис, санкции, коррупция, некомпетентность правительства. Что может обрушить режим Путина?
Доклад Института будущего "Пределы устойчивости России?" и последние инициативы правительства РФ обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов (соавтор доклада) и Андрей Нечаев.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.