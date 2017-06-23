В результате взрыва у полицейского участка в Пакистане погибли люди

Не менее семи человек погибли в результате подрыва заминированного автомобиля у полицейского участка в пакистанской Кетте, сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.
В полиции рассказали, что автомобилем управлял смертник. Ранения получили более десяти человек. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. Среди погибших – четверо сотрудников правоохранительных органов.
В пресс-службе правительства провинции Белуджистан заявили, что целью нападавших, вероятно, был офис главы местной полиции.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.
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