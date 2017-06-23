Сотрудники Uber требуют вернуть Каланика на пост главы компании

Около тысячи сотрудников Uber подписали петицию о возвращении миллиардера Трэвиса Каланика на пост главы транспортной компании, который он покинул в минувшей вторник. Об этом сообщает The New York Times.

Авторы обращения настаивают, что Каланик внес огромный вклад в развитие Uber, работая "днями и ночами, чтобы превратить компанию в то, чем она является сейчас". Петиция распространяется в социальных сетях и внутренней почте корпорации, в которой работают порядка 15 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что основатель Uber Трэвис Каланик покинул свой пост под давлением пяти крупных акционеров, которые направили ему письмо с требованием уйти.

В феврале после многочисленных критических высказываний в свой адрес Каланик объявил о решении выйти из консультативной группы при президенте США Дональде Трампе. Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Трампа.