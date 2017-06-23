Страны, разорвавшие связи с Катаром, выдвинули требования к нему

Государства Персидского залива, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, подготовили список требований, которые официальная Доха должна выполнить для нормализации связей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О Катара, в частности, требуют закрыть телеканал "Аль-Джазира", ограничить связи с Ираном и отказаться от присутствия на территории страны турецких войск.

Список из 13 пунктов также включает требования о высылке представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции и разрыве отношений с такими организациями, как "Братья Мусульмане", "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в России).

Саудовская Аравия и ее союзники 5 июня объявили о разрыве связей с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и начав транспортную блокаду. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что прекращают прием почтовых отправлений в эту страну.

Катар открыто поддержали Иран и Турция, которая пообещала отправить на базу в Катаре своих военных.