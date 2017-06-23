РБК: глава ФСБ попросил ускорить принятие закона о мессенджерах

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на закрытом заседании Государственной думы попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов о регулировании в сети, в том числе закон о мессенджерах. Об этом РБК рассказали несколько депутатов, присутствовавших на заседании.

Законопроект, обязывающий мессенджеры идентифицировать личность пользователей по номеру телефона на основании договора с оператором связи, 14 июня был принят Госдумой в первом чтении. Законопроект касается только мессенджеров, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров в открытом письме к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову призвал команду сервиса исполнить российское законодательство и зарегистрироваться в качестве распространителя информации. В противном случае Telegram в России будет заблокирован.

За отказ зарегистрироваться в этом реестре ранее были заблокированы мессенджеры Zello, Line и Blackberry.