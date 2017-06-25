Молодое кино. Эфир в 17:05

Как новые технологии меняют эстетику и почему кинематограф снова становится немым?

Рассказывают сценарист, куратор курса "Современное кино" Московской школы кино Всеволод Коршунов, продюсер, режиссер Валентин Рогатин, кинокритик, программный директор кинофестиваля "Артдокфест" Виктория Белопольская, режиссер Байбулат Батуллин, кинорежиссер, сценарист Алексей Попогр­ебский и студенты Киноколледжа №40.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 25 июля в пять часов вечера.