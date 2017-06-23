Жительницу Томска оштрафовали за обращение к Путину

Суд в Томске оштрафовал на 20 тысяч рублей 57-летнюю Галину Шергину, признав ее виновной в нарушении правил проведения массового мероприятия, сообщает "ТВ-2".

15 июня, в день, когда президент России Владимир Путин проводил так называемую "прямую линию", группа граждан во главе с Шергиной записали видеообращение на имя главы страны с просьбой помочь им в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. При этом они стояли на фоне здания администрации Томской области, где и были задержаны.

Путин в ходе своей 15-й "прямой линии" заявил, что проблема коррупции чиновников в России остается острой, но, по его словам, она уже не в числе первых по важности.

