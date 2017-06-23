Милонов потребовал отменить лекцию Докинза на Geek Picnic

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал отменить выступление известного британского эволюционного биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза на фестивале Geek Picnic в Петербурге. Как заявили в пресс-службе депутата, Милонов считает, что теории Докинза "являются ярыми нападками на религиозные верования миллионов людей по всему миру".



Ранее от участия в научно-популярном фестивале отказались журналистка Ася Казанцева и организаторы просветительского проекта “Всероссийская лаборатория”. Причиной отказа стало запланированное выступление на фестивале националиста Егора Просвирнина. 22 июня стало известно, что лекция Просвирнина на Geek Picnic отменена.



Виталий Милонов известен как автор принятого в 2012 году закона об "административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии" и ряда других законодательных инициатив, направленных против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.



Ричард Докинз – известный атеист. Он является участником общественного движения "Брайтс", сторонники которого придерживаются свободного от религии мировоззрения.

