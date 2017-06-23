Ройзман стал кандидатом в губернаторы Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман зарегистрирован в качестве выдвинутого кандидата в губернаторы Свердловской области. Фотография удостоверения кандидата, подписанного председателем избирательной комиссии области Валерием Чайниковым, опубликована в твиттере партии "Яблоко".

Для того, чтобы кандидатура Ройзмана была включена в бюллетень, ему, однако, необходимо будет преодолеть так называемый "муниципальный фильтр". Сам политик признал, что шансы на это невелики, поскольку большинство муниципальных депутатов контролирует "Единая Россия".

Кандидатура Ройзмана была выдвинута федеральным бюро "Яблока" на заседании в среду. За другого кандидата – предпринимателя Сергея Тюрикова – проголосовал один человек.

17 июня предвыборная конференция "Яблока" не состоялась – глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев покинул свой пост, так как не был согласен с выдвижением кандидатом только Ройзмана. Руководитель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

