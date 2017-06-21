"Яблоко" выдвинуло Ройзмана в губернаторы Свердловской области

Федеральное бюро партии "Яблоко" на заседании в среду выдвинуло кандидатуру мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщает "Интерфакс". За другого кандидата – предпринимателя Сергея Тюрикова – проголосовал один человек.

18 июня о решении выдвинуть Ройзмана на выборах заявили в ПАРНАСе. Сам глава Екатеринбурга в ответ на это подчеркнул, что намерен выдвигаться от "Яблока". 17 июня предвыборная конференция этой партии не состоялась – глава свердловского отделения "Яблока" Юрий Переверзев покинул свой пост, так как не был согласен с выдвижением кандидатом только Ройзмана.

Руководитель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что, по его мнению, на Переверзева оказала давление местная администрация.