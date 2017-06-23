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Генпрокуратура отказалась проверять фильм "Он вам не Димон"

Обложка фильма "Он вам не Димон"

Генеральная прокуратура России отказалась провести проверку по запросу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о "возможной коррупционной деятельности" главы правительства Дмитрия Медведева. В ответе, полученном депутатом, говорится, что это "не относится к полномочиям органов прокуратуры".

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм-расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем.

После этого Рашкин направил запросы в ФСБ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием проверить недвижимость Медведева. Следственный комитет перенаправил запрос в Генпрокуратуру. В мае Генпрокуратура вернула документ в Следственный комитет.

ФСБ пометила ответ Рашкину грифом "для служебного пользования", который запрещает публиковать документ. Депутат отметил, что информации о недвижимости Медведева в ответе "чуть менее чем ноль".

Сам Медведев назвал расследование ФБК "мутью" и "какими-то бумажками".

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