"Пояснили, что умирать я буду долго и мучительно"

Движение "За права человека" организовало пресс-конференцию о пытках в исправительных учреждениях. В пресс-центре "Новой газеты" выступили бывшие заключенные ИК-6 Кировской области и ИК-2 Мордовии. Они рассказали об избиениях и случаях доведения до самоубийства. Организаторы были вынуждены завершить мероприятие после того, как неизвестная женщина обвинила выступавших во лжи, заявив, что в колонии в Мордовии нет пыток. В то же время на улице появились пикетчики из движения НОД, выступающие с критикой "Новой газеты".