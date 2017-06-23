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"Пояснили, что умирать я буду долго и мучительно"

"Пояснили, что умирать я буду долго и мучительно"
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0:04:56
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Движение "За права человека" организовало пресс-конференцию о пытках в исправительных учреждениях. В пресс-центре "Новой газеты" выступили бывшие заключенные ИК-6 Кировской области и ИК-2 Мордовии. Они рассказали об избиениях и случаях доведения до самоубийства. Организаторы были вынуждены завершить мероприятие после того, как неизвестная женщина обвинила выступавших во лжи, заявив, что в колонии в Мордовии нет пыток. В то же время на улице появились пикетчики из движения НОД, выступающие с критикой "Новой газеты".

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