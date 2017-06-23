ЦИК: Алексей Навальный не может баллотироваться в президенты

Алексей Навальный не может баллотироваться в президенты, так как имеет непогашенную судимость, заявила Центральная избирательная комиссия. Оппозиционер был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу "Кировлеса" с отсрочкой исполнения приговора на год и 5 месяцев.

По закону избираться в таком случае человек имеет право через 10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет – за совершение особо тяжких преступлений, говорится в заявлении ЦИК.

В документе также отмечено, что создание "штабов" для поддержки Навального находится за рамками официальной избирательной кампании, так как сейчас она не ведется, а официальное выдвижение кандидатов в президенты на выборах 2018 года станет возможным только начиная с декабря 2017 года.

