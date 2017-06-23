В Сахаровском центре в Москве проходит акция АНТИСТАЛИН

В Сахаровском центре в Москве сегодня проходит акция АНТИСТАЛИН.
Ее инициаторы – поэт Сергей Гандлевский и литературовед Олег Лекманов, выразившие обеспокоенность участившимися попытками оправдать советский режим 1930–1950-х годов.
Сначала выступят экспертов, затем в свободном жанре выскажутся общественные деятели и деятели культуры.
Радио Свобода ведет прямую трансляцию акции.
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