В Сахаровском центре в Москве проходит акция АНТИСТАЛИН

В Сахаровском центре в Москве сегодня проходит акция АНТИСТАЛИН.

Ее инициаторы – поэт Сергей Гандлевский и литературовед Олег Лекманов, выразившие обеспокоенность участившимися попытками оправдать советский режим 1930–1950-х годов.

Сначала выступят экспертов, затем в свободном жанре выскажутся общественные деятели и деятели культуры.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию акции.