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Лицом к событию

Можно ли "излишне демонизировать Сталина"?

Акция "Антисталин" спорит с Путиным. В эфире в 19:05 Александр Даниэль, Евгений Ихлов

Президент РФ Владимир Путин в заявил, что считает «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов атаки на СССР и Россию. Мол, хотят указать РФ на «родимые пятна сталинизма». В то же время Путин считает, что «мы не должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».
Россияне все лучше и лучше относятся к палачу народов СССР поэтому ряд деятелей культуры решили провести акцию "Антисталин". Ее инициаторами акции стали журналист Олег Пшеничный, поэт Сергей Гандлевский, литературовед Олег Лекманов, встревоженные настойчивыми и участившимися попытками оправдать деятельность режима, существовавшего в СССР.

Выступления на акции прозвучат в прямом эфире программы "Лицом к событию". Их обсудят правозащитники Александр Даниэль, Евгений Ихлов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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