Можно ли "излишне демонизировать Сталина"?

Президент РФ Владимир Путин в заявил, что считает «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов атаки на СССР и Россию. Мол, хотят указать РФ на «родимые пятна сталинизма». В то же время Путин считает, что «мы не должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников».

Россияне все лучше и лучше относятся к палачу народов СССР поэтому ряд деятелей культуры решили провести акцию "Антисталин". Ее инициаторами акции стали журналист Олег Пшеничный, поэт Сергей Гандлевский, литературовед Олег Лекманов, встревоженные настойчивыми и участившимися попытками оправдать деятельность режима, существовавшего в СССР.

Выступления на акции прозвучат в прямом эфире программы "Лицом к событию". Их обсудят правозащитники Александр Даниэль, Евгений Ихлов.

Ведет передачу Михаил Соколов.