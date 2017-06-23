Можно ли "излишне демонизировать Сталина"?

Акция "Антисталин" спорит с Путиным. В эфире в 19:05 Александр Даниэль, Евгений Ихлов
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Россияне все лучше и лучше относятся к палачу народов СССР поэтому ряд деятелей культуры решили провести акцию "Антисталин". Ее инициаторами акции стали журналист Олег Пшеничный, поэт Сергей Гандлевский, литературовед Олег Лекманов, встревоженные настойчивыми и участившимися попытками оправдать деятельность режима, существовавшего в СССР.
Выступления на акции прозвучат в прямом эфире программы "Лицом к событию". Их обсудят правозащитники Александр Даниэль, Евгений Ихлов.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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