ЕС требуют от США и Китая собладать правила честной конкуренции в торговле

Европа симметрично отреагирует на отказ Соединённых Штатов соблюдать правила честной конкуренции в мировой торговле. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в пятницу после завершения саммита Евросоюза в Брюсселе. Такую же позицию выразил и новый президент Франции Эммануэль Макрон.

Участники форума договорились проверить и классифицировать все инвестиции государственных китайских и других иностранных компаний в стратегические сектора экономики ЕС и вместе с Еврокомиссией изучить пути усиления принципа взаимности в этой сфере.

Члены Евросоюза настороженно относятся к стремлению президента США Дональда Трампа ограничить импорт продукции европейской сталелитейной и алюминиевой отраслей и к протекционистским действиям Китая.

22 июня лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России её на полгода - до января 2018 года. В Брюсселе считают, что Кремль не прикладывает достаточных усилий для выполнения Минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Евросоюз ввел экономические и визовые санкции против ряда граждан, компаний и учреждений России в 2014 году - в ответ на аннексию Крыма и поддержку Москвой сепаратистов в Донбассе. Тогда же подобные ограничения были введены США, Канадой и ещё несколькими государствами.