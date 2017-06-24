Отношения России и Норвегии ухудшатся из-за морпехов США

Посольство России в Норвегии заявило, что отношения между двумя странами могут ухудшиться из-за размещения в стране более 300 американских морпехов. В посольстве подчеркнули, что из-за этого Осло становится для Москвы "не вполне предсказуемым партнером", а напряженность в северном регионе может возрасти.

На этой неделе власти Норвегии продлили размещение американских морских пехотинцев до конца 2018 года. Военные прибыли в страну из США в январе прошлого года для участия в совместных учениях. В Осло подчеркивают, что этот шаг не направлен против Москвы, а американские военные находятся за полторы тысячи километров от границы с Россией.

В июне Североатлантический союз завершил переброску 4500 военных в страны Балтии и Польшу. В НАТО называют это ответом на аггрессивные действия России на Украине и размещение российских баллистических ракет в Калининграде. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к политическому диалогу с Москвой.