В центре Москвы задержаны участники одиночных пикетов

Полиция задержала трех человек, вышедших на одиночные пикеты в центре Москвы. Двое из них были задержаны на Красной площади, сообщает портал ОВД-Инфо. Там протестующие развернули плакат в поддержку математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.

У здания Госдумы задержана еще одна активистка. Она стояла с плакатом с требованием прекратить преследование националиста Дмитрия Демушкина. По словам самой активистки, полицейские сослались на указ президента, который вводит особый порядок согласования акций на время проведения Кубка конфедераций по футболу.

Позже задержанных отпустили из полиции, составив протоколы об административном правонарушении.