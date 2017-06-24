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В Киеве арестован главный редактор сайта "Страна.ua"

Игорь Гужва

Суд в Киеве арестовал на два месяца главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua". Игорь Гужва получил право выйти под залог в 20 тысяч долларов. Его адвокат заявила, что деньги будут внесены в ближайшее время.

Журналиста подозревают в вымогательстве. По версии следствия, Гужва получал взятки за обещания не размещать компромат на одного из политиков. Сам Гужва называет уголовное дело сфальсифицированным и связывает свое преследование с критическими публикациями об одном из народных депутатов.

Игорь Гужва был владельцем украинского холдинга "Мультимедиа инвест групп", одно из изданий которого обвиняли в "пророссийской" позиции. Инвестором медиапроектов Гужвы называют Виктора Медведчука – близкого к российскому президенту бизнесмена и политика. Гужва это отрицает.

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