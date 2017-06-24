Суд рассмотрит ходатайство защиты Ивана Непомнящих об УДО

Суд рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении активиста Ивана Непомнящих – "узника Болотной".

Как рассказал ТАСС адвокат Дмитрий Динзе, Заволжский районный суд Ярославля запросил на его подзащитного характеристику из колонии, где он отбывает наказание.

Ранее сообщалось, что суд возвращал ходатайство, заявляя, что документ неправильно оформлен.

Недавно Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении Ивана Непомнящих и еще двоих заключенных ярославской колонии №1 и направил дело на новое рассмотрение.

22 декабря 2015 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ивана Непомнящих к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского.

Активист принимал участие в санкционированной акции оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, когда произошли столкновения демонстрантов с полицией. Были задержаны сотни людей, 35 из них привлекли к уголовной ответственности.

Власти квалифицировали события на Болотной как массовые беспорядки. Правозащитники считают, что столкновения были спровоцированы властями, и объявили всех "узников Болотной" политзаключенными.

