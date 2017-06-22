СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении Ивана Непомнящих

Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении "узника Болотной" Ивана Непомнящихи заключенных Руслана Вахапова и Евгения Макарова в ярославской колонии №1. Как сообщает фонд "Общественный вердикт", по делу назначен новый следователь.

Непомнящих и Вахапова повторно поместили в штрафной изолятор 9 июня. В тот же день стало известно, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об избиении заключенных в ИК-1, о котором в конце апреля рассказали Непомнящих, Вахапов и Евгений Макаров. В Федеральной службе исполнения наказаний отрицают применение силы к осужденным. 16 июня Непомнящих и Вахапову продлили срок содержания в ШИЗО. Адвокатов не допускают к заключенным.

Иван Непомнящих приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года.

