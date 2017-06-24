Британский парламент подвергся хакерской атаке

Британский парламент подвергся кибератаке.

Как сообщается, хакеры пытались взломать электронную почту некоторых законодателей.

По словам представителя Палаты общин, временно ограничен отдалённый доступ к рабочей почте депутатов.

Источник атаки пока не установлен.

Министр внешней торговли Лиам Фокс заявил журналистам, что хакерское нападение не было неожиданностью - в последние несколько дней в ведомство поступали сообщения о том, что в интернете продаются пароли некоторых членов британского кабинета.

12 мая от глобальной кибератаки пострадали десятки медицинских учреждений Великобритании. После этого власти выделили дополнительно более 60 миллионов долларов на компьютерную безопасность. Тогда из-за вируса WannaCry "зависли" сотни тысяч компьютеров в 150 странах, включая США, Китай, Канаду, Испанию, Британию, Францию, Россию.

