В Мосуле предотвращена серия атак смертников, утверждают военные

Иракские правительственные войска предотвратили серию нападений смертников "Исламского государства" на подступах к Старому городу в Мосуле, заявило иракское командование.

Джихадисты попытались нанести контудары удары по армейским частям в районе Хай аль-Танак, к западу от Старого города, где ещё остаются последние очаги сопротивления отрядов "Исламского государства" - террористической группировки, запрещённой в ряде стран, включая Россию.

Атаки, предпринятые в воскресенье, стали первыми попытками экстремистов, вернуть позиции у границ Старого города, сообщает Reuters. Неделю назад, в этой части Мосула началась армейская операция против джихадистов.