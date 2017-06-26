В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом

В Барнауле напали с ножом на Артема Косарецкого, координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. Он получил ранение. Нападавшие задержаны.

Как рассказал активист "Коммерсанту",в понедельник утром он направлялся в администрацию Барнаула, чтобы подать заявку на проведение акции. На Косарецкого напали двое, один из них ударил его ножом по руке. Позже врачи зашили рану, госпитализация ему не потребовалась. Нападавших задержали сотрудники Росгвардии. В полиции пока не комментируют инцидент.

В ночь на 25 июня в Барнауле пытались поджечь офис штаба Навального.

Штаб оппозиционера Алексея Навального открылся в Барнауле 20 марта. Перед его открытием неизвестный облил политика зеленкой. По словам Навального, после этого мужчина сел в машину, которая отвезла его в здание администрации Алтайского края.