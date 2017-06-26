На парламентских выборах в Албании побеждают социалисты

В Албании на парламентских выборах побеждает правящая Социалистическая партия (АСП), которую возглавляет премьер-министр страны Эди Рама. По предварительным данным, социалисты могут получить абсолютное большинство мандатов – 71 из 140, сообщает Deutsche Welle.

На втором месте находится оппозиционная Демократическая партия, на третьем – "Социалистическое движение за интеграцию". В обеих партиях ранее заявили о намерении добиваться членства Албании в Европейском союзе, на которое страна официально претендует с 2014 года.

При этом в Европейской Комиссии подчеркнули, что прежде, чем начнутся переговоры о членстве в ЕС, Албании необходимо добиться прогресса в области верховенства закона и в развитии судебной системы.