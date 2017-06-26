Суд в Приморье вновь рассматривает дело "приморских партизан"

Приморский краевой суд в понедельник приступил к новому, третьему по счету, рассмотрению дела так называемых "приморских партизан". Об этом сообщает "Интерфакс".

На скамье подсудимых пять человек - братья Александр и Вадим Ковтуны, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин. Суд рассматривает эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморского края в 2009 году. Ранее Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому эпизоду дела и отправил его на новое рассмотрение.

Вадим Ковтун, Кириллов и Никитин не признают вины. Александр Ковтун и Илютиков отказались от дачи показаний

Адвокаты подсудимых обратили внимание, что речь гособвинителя на заседании формирует предвзятое отношение присяжных, однако, реплика защиты была отклонена.

В июле прошлого года Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а остальные продолжили отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.