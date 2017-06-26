Кремль: если заблокируют Telegram, перейдем на другой мессенджер

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил телеканалу "Дождь", что если мессенджер Telegram заблокируют, то в Кремле перейдут на другой. "Здесь есть конкуренция", – отметил Песков, который пользуется Telegram, в частности, для общения с журналистами.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к создателю мессенджера Павлу Дурову и попросил его зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации и предоставить ключи шифрования переписки. В противном случае мессенджер будет заблокирован в ближайшие дни. В Роскомнадзоре утверждают, что это необходимо для борьбы с террористами, которые используют Telegram.

Павел Дуров неоднократно заявлял, что не согласится на это. Он обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципа шифровки сообщений в мессенджерах и заявил, что "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".