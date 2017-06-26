В Белом доме не провели традиционный обед в честь завершения Рамадана

Администрация президента США Дональда Трампа не стала проводить в Белом доме традиционный обед в честь праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), которым мусульмане оканчивают пост в священный месяц Рамадан. Вместо этого Трамп и его супруга опубликовали заявление, в котором поздравили мусульман всего мира. Об этом сообщает CNN.

Обеды в честь Ураза-байрама проводились в Белом доме ежегодно, начиная с 1999 года. Тогда гостей принимала первая леди Хиллари Клинтон. Сама традиция восходит к началу XIX века, когда в 1805 году президент Томас Джефферсон устроил прием для посла Туниса, перенеся обед с дневного времени на вечер, как того требуют мусульманские обычаи.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что его не беспокоит традиция ужинов в честь окончания Рамадана в Белом доме. В конце мая госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что мероприятие в этом году проводиться не будет. В его пресс-службе тогда подчеркнули, что отмена официального банкета не означает, что Вашингтон игнорирует чувства мусульман.