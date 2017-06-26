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Лицом к событию

Борьба с коррупцией: верна ли цель?

Андрей Илларионов

В студии Радио Свобода в 19:05 – экономист и политик Андрей Илларионов

Цены на нефть падают, сокращаются доходы бюджета России. Как поведет себя в случае углубления кризиса жесткий авторитарный режим Владимира Путина? Кто и чем поступится? Какова должна быть стратегия и тактика оппозиции в борьбе за перемены в России? Таковы основные темы беседы экономистом и политиком, главой Института экономического анализа Андреем Илларионовым.

Свои вопросы гостю вы можете задать с вашего аккаунта в Facebook.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в эфире 26 июня в 19:05

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