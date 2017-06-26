Дуров ответил на заявление ФСБ об использовании Telegram террористами

Основатель Telegram Павел Дуров назвал "печальным", что спецслужбы России эксплуатируют теракт в Санкт-Петербурге в апреле как предлог для усиления влияния и контроля над населением.

По словам Дурова, запрет мессенджеров не снизит риск терактов. Он привел в пример теракт в Париже, когда террористы использовали одноразовые телефоны и обычные SMS-сообщения без шифрования.

26 июня Федеральная служба безопасности России заявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Дурову с просьбой зарегистрировать Telegram в реестре распространителей информации и предоставить ключи шифрования переписки. В противном случае мессенджер будет заблокирован в ближайшие дни. В Роскомнадзоре утверждают, что это необходимо для борьбы с террористами, которые используют Telegram.

Дуров неоднократно заявлял, что не согласится на это. Он обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципа шифровки сообщений в мессенджерах и заявил, что "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".