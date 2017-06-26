"Я продолжу борьбу"

В понедельник Ленинский районный суд Курска приговорил журналиста и экс-депутата Ольгу Ли к штрафу в 90 тысяч рублей. Главного редактора газеты "Народный журналист" признали виновной в клевете в адрес судьи Людмилы Шуровой. Дело о клевете возникло сразу после нашумевшего обращения Ольги Ли к президенту Владимиру Путину, в котором она обвинила главу государства "в заговоре против собственного народа", а также раскритиковала аннексию Крыма.

После критики президента в начале марта 2016 года Ольга Ли стала фигурантом сразу двух уголовных дел. Дело о клевете в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой (часть 1 статьи 298.1 УК РФ) объединили с делом об экстремизме. По версии следствия, критикуя на свой странице "ВКонтакте" сотрудников правоохранительных органов и судебной системы, Ольга Ли "возбуждала ненависть либо вражду по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти" (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Позже дело об экстремизме прекратили за отсутствием состава преступления, однако дело о клевете закрыто не было. В понедельник, 26 июня, Ленинский суд Курска приговорил по нему Ольгу Ли к штрафу в 90 тысяч рублей. В интервью Радио Свобода она рассказала, что к правосудию этот приговор не имеет никакого отношения и обязательно будет оспорен:

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Это решение полностью сфальсифицировано

– Это решение полностью сфальсифицировано. Фактически зачитано обвинительное заключение прокуратуры. Все наши доказательства абсолютно необоснованно опровергнуты, а показания свидетелей обвинения приняты во внимание. Безусловно, мы будем обжаловать это решение – вплоть до Европейского суда. Я считаю, что это дело – заказ прокуратуры, бывшего прокурора Курской области Филимонова. Это месть нашей редакции и мне как журналисту за то, что не давали им спокойно жить и творить беззаконие. В общем, заказ был исполнен. Безусловно, отправной точкой этого преследования стала моя критика Владимира Путина, потому что дела о клевете и экстремизме были заведены сразу после этого обращения. Естественно, жизнь моя после этого сильно изменилась, нервов мне потрепали достаточно. Много времени и сил ушло на свою защиту и защиту сотрудников редакции газеты. Часть сотрудников, не выдержав давления, уволились, и сегодня мы выпускаем только интернет-версию газеты. Выпускать газету в печатном виде не на что, поскольку на учредителя также были сфабрикованы уголовные дела. Тем не менее, мы продолжим заниматься нашей деятельностью в интернете, я продолжу борьбу, – рассказала главный редактор газеты "Народный журналист" Ольга Ли.

Адвокат Ольги Ли Роман Лызлов считает, что приговор Ленинского суда Курска несправедлив и не обоснован. По его словам, защита предоставила суду серьезные доказательства невиновности журналистки, но суд не принял их во внимание. В частности, защита предоставила аудиозапись одного из заседаний с участием судьи Людмилы Шуровой – еще до ознакомления с делом об административном правонарушении она высказывалась о виновности подсудимого. У сотрудников "Народного журналиста", говорит адвокат, была полная уверенность, что судья приняла обвинительное решение до ознакомления с делом – без исследования письменных материалов, без свидетельских показаний, без оглашения рапортов полицейских. "Народный журналист" написал об этом, и Ольгу Ли обвинили в клевете. Защита намерена обжаловать это решение в ближайшее время:

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Это политически мотивированное решение

– Мы будем подавать на апелляцию здесь, в российских судах, и готовы идти в Европейский суд по правам человека. Это политически мотивированное решение. Дело о клевете возникло сразу же после известных высказываний Ольги Ли в адрес президента. Внезапно появилась судья Шурова, которая вдруг оскорбилась из-за этих клеветнических высказываний. Последовательность действий видна невооруженным взглядом. Сюда же вписываются и эти статьи об экстремизме, которые вменялись Ольге Сергеевне. К счастью, Следственный комитет и прокуратура проявили благоразумность и прекратили дело, поняв, что у него нет судебных перспектив. Тем не менее, дело о клевете осталось, говорит адвокат Ольги Ли Роман Лызлов.

О возбуждении первого дела против Ольги Ли стало известно 24 марта 2016 года на заседании Курской областной думы. По словам Ли, на этом заседании ее открыто раскритиковали за то, что она не поддерживает присоединение Крыма к России. Как отмечали российские СМИ, еще будучи депутатом областной Думы, Ольга Ли регулярно критиковала областную и федеральную власть, но никаких уголовных дел против нее не возбуждалось, пока она не начала критиковать президента страны и поддерживать позицию Украины в крымском вопросе. Ранее она заявила, что собирается баллотироваться в Государственную думу, но пока не определилась, от какой именно партии.

В ролике, выложенном 4 марта 2016 года, Ольга Ли заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства. Также она обвинила президента в "преступном заговоре против собственного народа" и "пропаганде насилия", заполнившей государственные телеканалы. Рейтинг Путина в Курской области Ли оценила в 25%.