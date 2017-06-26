В РАН пожаловались на сокращение реального финансирования науки

Председатель профсоюза работников Российской академии наук (РАН) Виктор Калинушкин во время пресс-конференции в понедельник ​заявил, что реальное финансирование науки в стране ежегодно сокращается на 10–15 процентов.

По словам Калинушкина, затраты на российскую науку должны быть увеличены до уровня трех процентов ВВП страны. 28 июня ученые планируют провести митинг, на котором потребуют увеличения бюджетного финансирования науки.

В феврале правительство России почти на треть сократило финансирование ведущих университетов страны – с 14,5 до 10 миллиардов рублей в год. Ранее стало известно, что власти страны в 2017–2019 годах на 25 миллиардов рублей сократят затраты на развитие научно-технического комплекса.

При этом в ближайшие три года правительство намерено увеличить расходы на "национальную безопасность" – к 2019 году они достигнут двух триллионов рублей. В октябре 2016 года глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что из-за высоких затрат на оборону страдают здравоохранение и образование, финансирование которых он назвал "недостаточным".

