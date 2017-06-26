Главный американский военный, генерал Данфорд прибыл в Афганистан

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд прибыл с необъявленным визитом в Кабул.

В ходе визита, который как ожидается, продлится несколько дней, генерал Джозеф Данфорд должен был встретиться с афганскими официальными лицами, а также с американскими и руководителям и другими командирами войск коалиции.

Международные войска завершили свою боевую миссию в Афганистане в декабре 2014 года, но вывод иностранных войск привел к ухудшению ситуации в области безопасности в Афганистане. Американские СМИ сообщают, что министр обороны США Джим Мэттис планирует отправить еще 3 000-5 000 военнослужащих в Афганистан, чтобы переломить то, что он называет "тупиком" в боевых действиях между правительственными войсками и талибами.

В настоящее время около 8400 военнослужащих США размещаются в Афганистане.