"Такая у них работа"

Мы уже писали в "Телескопе" о так называемых кибердружинах, которые созданы в Белгородской области для общественного контроля за "экстремизмом" в Интернете. Корреспондент "Огонька" Никита Аронов занялся вопросом подробнее. Его репортаж опубликован сегодня на сайте "Коммерсанта".

— Это у нас называется готовый материал,— Александр Мельников демонстрирует на экране папку с документом и двумя картинками. В документе ссылка на профиль "В контакте" белгородца Александра Л., на картинках — скриншоты крамольных сообщений с его страницы. Один — возмущение в адрес президента, другой — обидное про "Единую Россию". "Готовый материал" Мельников сегодня отправил в Управление МВД по Белгородской области.

Мельников - "главный кибердружинник" Белгорода, по совместительству глава местной организации "Городская молодежь". По его словам, постоянно в проекте работают 6 человек, в основном студенты. Сетует он и на текучку кадров - одни дружинники уходят, их сменяют другие.

Есть и альтернативная кибердружина - ее возглавляет руководитель "Ассоциации молодежи города Белгорода" Сергей Селищев.

Всего дружинников у него семеро. Но поскольку борьба с экстремизмом — дело опасное, все, кроме Сергея, свои лица и фамилии тщательно скрывают. По словам командира, в отряде и юноши, и девушки. Некоторые — студенты-айтишники, но есть и один будущий учитель физкультуры. Почти все — активисты, которых Сергей знает давно и лично. "Проект у нас закрытого типа",— поясняет он. За пять месяцев работы в кибердружину со стороны приняли только одного человека. Остальных Сергей бдительно отмел как провокаторов и потенциальных шпионов. <...>

Но врага он встретит во всеоружии. Ежедневно бдительный командир проверяет все белгородские сообщения с тегами #революция и #долойвласть. Последние три дня, правда, было много ложных срабатываний — один из продавцов биоактивных добавок рекламировал в соцсетях очередную "революцию в здоровом питании".

На потенциальных экстремистов Селищев и его люди пишут заявления в "органы" - правда, иногда запускают ботов, чтобы добиться от пользователей ВКонтакте (а именно эту соцсеть чаще всего контролируют кибердружинники) удаления "крамолы".

На счету Сергея немало разоблаченных экстремистов. В одном историческом сообществе, например, посмели говорить, что ветераны Великой Отечественной живут в России "настолько плохо, что в пору разрешать эвтаназию". Он подал сигнал — сейчас сообщество закрыто. Или вот молодая женщина — прикурила в храме от свечки и выложила фотографию в интернет. Сергей помог (он так и говорит — "помог") возбудить дело об оскорблении чувств верующих. В мае нарушительницу осудили, но, приняв во внимание новорожденного ребенка, пожалели и остановились на штрафе. А вот националист, призывавший воевать на Донбассе на стороне Украины, по словам Сергея, уже сидит. Последняя же победа активиста — антифеминистское сообщество "Мужское государство".

— У них там были откровенные призывы к революции, поэтому мы обратились в Следственный комитет,— докладывает Сергей.

Кибердружинники недовольны, что МВД и СК реагируют далеко не на все их сообщения. Да и список экстремистских материалов, по их мнению, необходимо расширить.

Дружинники, например, составили и направили в ведомство перечень из 140 музыкальных композиций, которые нужно срочно запретить за экстремизм. Подборка получилась богатая: от хитов группы "Коловрат", кумира скинхедов 1990-х, до треков 18-летней певицы "Монеточки", скептически отозвавшейся о российской операции в Сирии.

​И это не единственные кибердружины в Белгородской области.

Время идет. В час дня девушки встают и уходят: "Извините, у нас обед". Но это ничего, после обеда они снова вернутся и займутся делом. И каждый день татуированная Настя будет читать странички школьников и школьниц Белгородской области. Восемь часов в день с перерывом на обед. Пять дней в неделю. Такая у Насти теперь работа...