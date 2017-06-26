Михай Тудосе стал новым премьер-министром Румынии

В Румынии министр экономики в уходящем правительстве назначен в понедельник на пост главы нового кабинета министров. Для формирования состава высшего органа исполнительной власти у него есть 10 дней.

Правительственный кризис в Румынии наступил в результате острых внутренних разногласий в правительстве. В прошлую среду социал-демократы выразили вотум недоверия своему премьер-министру Сорину Гриндяну, обвинив его в "сдерживании" реформ.

Румыния – одна из беднейших стран Европейского союза. Среди главных политических и экономических проблем государства – коррупция.