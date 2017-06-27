Генри Резник ушел из юридической академии из-за доски Сталину

Адвокат Генри Резник вышел из числа профессоров Московской государственной юридической академии (МГЮА) из-за мемориальной доски Иосифу Сталину, установленной на стене главной аудитории вуза. Об этом он написал в блоге на сайте "Эха Москвы".

Мемориальная доска Сталину с тиснением: "Здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин" появилась примерно неделю назад. По словам Резника, он об этом узнал 25 июня и сначала не поверил. Тогда же он написал в фейсбуке, что если это не фейк, он выйдет из числа профессоров академии и никогда не появится в этом "оскверненном здании".

По мнению вице-президент Федеральной палаты адвокатов, устанавливать в "храме юридической науки" памятную доску человеку, который "похоронил право", недопустимо. Сталин – это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности, депортации целых народов, написал Резник.

Студенты юридической академии подготовили петицию на имя ректора и министра образования России с требованием демонтировать табличку в честь Сталина.

В последние годы в России растет количество людей, позитивно относящихся к Сталину. Открываются музеи Сталину, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинским репрессиям, забывая о миллионах невинных жертв. Согласно последнему опросу "Левада-центра", Сталин вновь возглавил рейтинг самых выдающихся людей в мировой истории. Так считают 38 процентов россиян.