Опрос социологов: Сталин вновь возглавил рейтинг выдающихся людей

В рейтинге самых выдающихся людей в мировой истории на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Таковым его считают 38 процентовопрошенных. На втором месте - Владимир Путин и Александр Пушкин. Их назвали по 34 процента респондентов. Таковы данные опроса "Левада-центра", которые публикует "Интерфакс". На четвертом и пятом месте - Владимир Ленин и Петр I.

Участникам опроса было предложено самостоятельно выбрать имена выдающихся личностей и при желании, дать несколько ответов. Поэтому сумма всех ответов превышает 100 процентов.

Пять лет назад социологи проводили аналогичный опрос. Тогда на первом месте также был Сталин (42 процента), а замыкал пятерку Путин (22 процента).

В последние годы в России, растет количество людей, позитивно относящихся к Сталину. В стране всё больше открывается музеев Сталину, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинским репрессиям, забывая о миллионах жертв. Президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна заявил, что считает "излишнюю демонизацию Сталина" одним из способов атаки на СССР и Россию.

23 июня в Сахаровском центре в Москве прошла акция "Антисталин".