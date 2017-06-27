Главный редактор "Страна.ua" освобожден под залог

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва вышел из СИЗО в Киеве под залог более чем в 20 тысяч долларов. Ранее суд арестовал медиаменеджера по подозрению в вымогательстве.

По версии следствия, журналист получал взятки за обещания не размещать компромат на одного из политиков. Сам Гужва связывает преследование с критическими публикациями в адрес народного депутата Радикальной партии Дмитрия Линько. После освобождения Гужва заявил, что правоохранительные органы якобы готовят два новых уголовных дела против него и его портала.

Гужва был владельцем украинского холдинга "Мультимедиа инвест групп", одно из изданий которого обвиняли в "пророссийской" позиции. Инвестором медиаактивов Гужвы называют близкого к Владимиру Путину бизнесмена и политика Виктора Медведчука. Сам редактор это отрицает.