При авиаударе по тюрьме ИГ в Сирии погибли десятки человек

Как минимум 42 человека погибли в результате авиаудара по тюрьме запрещенной в России группировки "Исламское государство" на востоке Сирии. Об этом сообщает Cирийский центр наблюдения за правами человека. По их данным, 15 погибших были боевиками радикальной группировки. Агентство AP со ссылкой на местных активистов сообщает, что все погибшие были пленными джихадистов.

По данным правозащитников, удар нанесли силы международной коалиции во главе с США в понедельник утром. Военные не смогли предоставить оперативный комментарий, но заявили, что расследуют произошедшее в ближайшее время.

Накануне в Белом доме заявили, что Дамаск готовит новую химическую атаку. В правительстве Сирии использование запрещенных видов оружия отрицают.