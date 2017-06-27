Активист Марк Гальперин помещен под домашний арест

В Москве суд на месяц поместил под домашний арест гражданского активиста Марка Гальперина, обвиняемого в призывах к экстремизму. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

В феврале Гальперина задержали и допросили сотрудники ФСБ. Допрос был связан с тем, что активист в своих видеороликах якобы призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Официальные обвинения Гальперину предъявили 15 июня.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых "прогулках оппозиции". Последние две недели активист провел под административным арестом за участие в антикоррупционной акции в Москве 12 июня.