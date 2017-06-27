Отставные политики обратились к президентам России и США

Бывший министр обороны Великобритании Десмонд Браун, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, бывший министр иностранных дел Российской Федерации Игорь Иванов, бывший председатель Комитета по делам вооруженных сил Сената США Сэм Нанн обратились с открытым письмом к президентам США и России с призывом использовать встречу в Гамбурге для снижения ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак, грозящих катастрофическими последствиями.

По их оценке, отправной точкой могло бы стать новое Совместное Заявление Президентов России и США о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Такое Заявление ещё раз продемонстрировало бы, что руководители обоих государств осознают свою ответственность за совместные усилия по предотвращению ядерной катастрофы.

Вторым шагом могло бы стать расширение связей по военной линии путём создания Группы кризисного управления Россия­–НАТО (NATO–Russia Military Crisis Managment Group). Возобновление двустороннего диалога между военными Соединенных Штатов и России, игравшего столь важную роль на протяжении всей холодной войны, должно стать безусловным и неотложным приоритетом. "Цель этих инициатив заключается в том, чтобы за счёт восстановления контактов и повышения прозрачности и доверия в военной сфере, снизить риски катастрофической ошибки или случайности", - отмечается в письме.

Третьим шагом могла бы стать совместная инициатива по предотвращению террористических актов с использованием оружия массового поражения, которая позволила бы не допустить попадания в руки «Исламского государства» и других террористических организаций ядерных и радиоактивных материалов. В-четвёртых, требуется через диалог выйти хотя бы на неофициальное понимание киберугроз, направленных на вмешательство в стратегические системы предупреждения, ядерного командования и контроля.

Предложенные шаги, считают авторы письма, это основа для начала пути. Мы с уважением призываем вас встать на этот путь в Гамбурге, говорится в заключении письма.