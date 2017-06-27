Минкомсвязи предложило разрешить демонстрацию свастики в науке

Минкомсвязи России предложило отменить наказание за демонстрацию нацистской символики в "просветительских, учебных и информационных целях". Соответствующий законопроект был внесен 27 июня в федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, за любую публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

В начале мая правозащитная организация "Агора" попросила Европейский суд по правам человека оценить применение в России этого закона. По мнению юристов "Агоры", суды признают виновными тех, кто не планировал оправдывать нацизм. Ранее центр "Сова" сообщал, что в стране растет число приговоров, вынесенных за демонстрацию нацистской символики. Так, в 2016 году по соответствующей административной статье было наказано 128 человек, тогда как годом ранее – 73.

