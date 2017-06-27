Агентство РУСАДА допущено к проверке российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь разрешило своим российским коллегам проверять спортсменов из России на допинг. Российское агентство (РУСАДА) будет брать пробы под надзором специалистов из Великобритании. В WADA отметили, что в России еще не устранены все нарушения, возможно, это будет сделано к осени.

РУСАДА не тестировало спортсменов с 2015 года. Тогда независимая комиссия пришла к выводу, что в России существует государственная система сокрытия допинга. Российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.

В марте президент России Владимир Путин признал провал антидопинговой системы, а глава РУСАДА ушла в отставку. Для восстановления аккредитации российское агентство должно обеспечить свою независимость от государства.