Петербург: члены ОНК оспорят отказ предоставить записи с камер в полиции

Член Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая оспорит в суде отказ сотрудников полиции предоставить видеозаписи с камер наблюдения в отделе полиции по Адмиралтейскому району. Об этом "Медиазоне" сообщил руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Теплицкой.

В феврале 2016 года члены ОНК попросили полицейских предоставить данные о камерах и видеозаписи за период, когда в отделении "были нарушены права несовершеннолетнего задержанного". Начальник отдела Сергей Петров отказался предоставить записи, сославшись на приказ МВД с грифом "для служебного пользования". Юристы "Команды 29" назвали отказ Петрова неправомерным.

Если суд признает право ОНК на просмотр записей с видеокамер в отделах полиции, это станет важным прецедентом в борьбе с нарушением прав человека в местах принудительного содержания, утверждают юристы.

