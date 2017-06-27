На востоке Украины взят в плен российский контрактник

Российский военнослужащий Виктор Агеев попал в плен к украинским военным в Луганской области. Об этом сообщает Би-би-си.
По информации издания, Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района во время столкновения украинских военных и сепаратистов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Мать Агеева рассказала Би-би-си, что в марте 2017 года ее сын подписал контракт и якобы уехал служить в город Батайск Ростовской области. Источники издания сообщили, что Агеев был передан Службе безопасности Украины. Фотографии документов контрактника были опубликованы украинскими журналистами.
26 июня президент Украины Порошенко на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о задержании российских военнослужащих на украинской территории.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Донбассе нет российских военных.
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