Убит под Луганском, взорван в Киеве

27 июня в Киеве был взорван с полковник украинской разведки Максим Шаповал. Следствие рассматривает в качестве основной версию "российского следа". В это же день из сообщения Генштаба Украины стало известно, что в Славяносербском районе Луганской области взят в плен российский контрактник, уроженец Алтая Виктор Агеев.

Украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу т.н. "ЛНР" под руководством кадрового российского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной "Алекс"). Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были убиты, остальные – сапер, снайпер и два пулеметчика – задержаны.

Как обычно, Минобороны РФ отказывается признать, что Агеев - военнослужащий: «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России Виктор Агеев проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас». А вот ряд российских СМИ сообщает, что Агеев уроженец Алтая, служил в 2017 году по контракту в Батайске Ростовской области.

Как долго будут продолжаться диверсионно-террористические акции? Трагедии войны России с Украиной обсуждают журналисты Вячеслав Ковтун, Роман Цымбалюк, Роман Бочкала, политолог Андрей Окара, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.